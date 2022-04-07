Хакери, пов'язані з РФ та Білоруссю, атакували акаунти українських військових у Facebook

Хакери, пов'язані з РФ та Білоруссю, атакували акаунти українських військових у Facebook

Хакери також намагаються видалити з соціальних мереж дописи про критику Росії.

Американська корпорація Meta, яка володіє Facebook, повідомила про низку кібертактик на сторінки українських військових у соціальний мережі, які, за її словами, пов’язані з Росією та Білоруссю.

За інформацією компанії, до цього причетна хакерська група "Ghostwriter".

Про це пише CNN.

За даними компанії, хакери намагаються зламати десятки акаунтів українських військових у Facebook і проводять скоординовані кампанії, щоб спробувати видалити з соціальних мереж дописи про критику Росії.

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Хакери опублікували відео із закликом до армії здатися, ніби ці дописи надходять від законних власників облікових записів. Компанія заблокувала доступ до цих відео.

Компанія заявила, що в акаунтах, пов’язаних з білоруським КДБ, "раптово почали публікувати повідомлення польською та англійською мовами про те, що українські війська здалися без бою, а лідери нації втекли з країни 24 лютого, у день, коли Росія почала війну проти України".

Meta видалила близько 200 облікових записів, якими керували з Росії, і які неодноразово надсилали неправдиві повідомлення про те, що користувачі в Україні та Росії порушили правила компанії щодо мови ворожнечі, а також інші політики.

Вадим Гудима, співзасновник Digital Security Lab Ukraine, організації, яка допомагає захистити онлайн-акаунти журналістів та активістів, сказав, що вторгнення Росії принесло "великий сплеск атак на акаунти в соціальних мережах через масові повідомлення".

Мета також сказала, що у соціальній мережі Facebook продовжують використовувати фальшиві фотографії профілю в кампаніях дезінформації.

Мета позв'язує фейкові акаунти з людьми, які раніше були потрапили під санкції США.

Нагадаємо, чиновники США зламали російський ботнет, який здійснював кібератаки в Україні.

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