Хакери, пов'язані з РФ та Білоруссю, атакували акаунти українських військових у Facebook

Хакери також намагаються видалити з соціальних мереж дописи про критику Росії.
Американська корпорація Meta, яка володіє Facebook, повідомила про низку кібертактик на сторінки українських військових у соціальний мережі, які, за її словами, пов’язані з Росією та Білоруссю.
За інформацією компанії, до цього причетна хакерська група "Ghostwriter".
Про це пише CNN.
За даними компанії, хакери намагаються зламати десятки акаунтів українських військових у Facebook і проводять скоординовані кампанії, щоб спробувати видалити з соціальних мереж дописи про критику Росії.
Хакери опублікували відео із закликом до армії здатися, ніби ці дописи надходять від законних власників облікових записів. Компанія заблокувала доступ до цих відео.
Компанія заявила, що в акаунтах, пов’язаних з білоруським КДБ, "раптово почали публікувати повідомлення польською та англійською мовами про те, що українські війська здалися без бою, а лідери нації втекли з країни 24 лютого, у день, коли Росія почала війну проти України".
Meta видалила близько 200 облікових записів, якими керували з Росії, і які неодноразово надсилали неправдиві повідомлення про те, що користувачі в Україні та Росії порушили правила компанії щодо мови ворожнечі, а також інші політики.
Вадим Гудима, співзасновник Digital Security Lab Ukraine, організації, яка допомагає захистити онлайн-акаунти журналістів та активістів, сказав, що вторгнення Росії принесло "великий сплеск атак на акаунти в соціальних мережах через масові повідомлення".
Мета також сказала, що у соціальній мережі Facebook продовжують використовувати фальшиві фотографії профілю в кампаніях дезінформації.
Мета позв'язує фейкові акаунти з людьми, які раніше були потрапили під санкції США.
Нагадаємо, чиновники США зламали російський ботнет, який здійснював кібератаки в Україні.
Читайте також:
- Паразитують на злочинах своїх військових: російські хакери атакували органи влади в Україні
- Опублікований список ворожих Telegram-каналів, які маскуються під проукраїнські
- Російські хакери атакували НАТО та збройні сили деяких східноєвропейських країн - Google
- Хакери атакували сайти українських ЗМІ та розмістили прапор РФ з літерами Z та V