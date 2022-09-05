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Хакери встановили координати бази РФ під Мелітополем, використовуючи фейкові акаунти дівчат (відео)

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Хакери встановили координати бази РФ під Мелітополем, використовуючи фейкові акаунти дівчат (відео)

Фото: Associated Press

Збройні сили України знищили російську військову базу під Мелітополем.

Українські хакери з групи Hackyourmom встановили координати російської військової бази біля окупованого Мелітополя, використовуючи фейкові акаунти дівчат.

Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Отримані координати передали артилеристам Збройних сил України, які знищили її, зазначив Братчук.

"І тут "Cherchez la femme". І база ворожа - всьо! Тримаємо стрій та разом до перемоги!" - написав він.

Братчук додав, що ніч в Одесі минула з повітряними тривогами, однак прильотів не було. Крім того, у Чорному морі російські окупанти тримають у готовності до пусків 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення. Після обстрілів ЗСУ вони заборонили місцевим мешканцям виходити з дому.

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