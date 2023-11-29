Хакери за допомогою СБУ зламали сайт міністерства праці РФ: які “секретні” дані вдалося витягнути

Тепер у Служби безпеки з’явиться багато нових документів для вивчення.
Українські хакери з допомогою Служби безпеки України зламали сайт Міністерства праці та соцзахисту РФ та викачали понад 100 терабайт даних.
Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на власні джерела в силових структурах.
За словами джерела, хакерське угрупування “BLACKJACK” спільно з кіберфахівцями СБУ зламало сайт Міністерства праці та соціального захисту Росії.
Хакери отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення воєнних дій (т.зв. “СВО”), особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей президенту РФ, довідок щодо кількості протезувань.
Окремий масив інформації стосується тимчасово окупованих Харківської і Запорізької областей та їхнього нинішнього колаборантського “керівництва”.
“Тепер у Служби безпеки з’явиться багато нових документів для вивчення. Після викачування необхідної інформації, хакери “знесли” з серверів міністерства понад 100 терабайт даних”, — повідомив представник силових структур.
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