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Хакери запустили на телебаченні в Росії "вітання" від ЗСУ для ракетних військ та артилерії окупантів

Хакери запустили на телебаченні в Росії "вітання" від ЗСУ для ракетних військ та артилерії окупантів

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
2397
Час на прочитання
2 хв
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Хакери запустили на телебаченні в Росії "вітання" від ЗСУ для ракетних військ та артилерії окупантів

Скриншот з відео

Хакери гарно потролили російських загарбників та показали масштаби їхніх втрат у війні проти України.

Українські хакери зламали російське кабельне телебачення і запустили на ньому оригінальне "вітання" від імені ЗСУ з Днем ракетних військ та артилерії РФ.

Відповідний ролик у Мережі опублікував СтратКом ЗСУ.

"Хакери від імені ЗСУ "привітали" на російському телебачені ракетні війська і артилерію росії з професійним святом, гарно потролили та показали масштаби їхніх втрат", – йдеться в підписі до відео.

Так, на кадрах зображений російський диктатор Володимир Путін зі сльозами на очах, який каже: "Я обіцяв вам, що ми переможемо". Після цього одразу починаються кадри з війни, на яких зафіксоване знищення Силами оборони України російських військ та їхньої техніки. 

Також наводиться статистика втрат ворога: 1865 артилерійських систем, 393 РСЗВ, 4 пускові установки ОТРК, 480 крилатих ракет, 83 460 членів особового складу.

Нагадаємо, раніше українські хакери зламали телебачення на тимчасово окупованих територіях і транслювали відеозвернення президента Володимира Зеленського. У зверненні глава держави пообіцяв зробити все, щоб дати людям електрику і тепло цієї зими, і що надія на зиму для російських терористів не справдиться.  

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Дата публікації
Перегляди
2397
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