Хакерська атака на один із найбільших космічних центрів РФ – в ГУР розповіли про руйнівні наслідки

Українські хакери зламали найбільший із трьох науково-дослідницьких центрів космічної гідрометеорології РФ – "Планета". У результаті було знищено безпрецедентний масив інформації, зокрема напрацьовані роками унікальні дослідження, а також метео- та супутникові дані, які використовували Міноборони РФ, "Роскосмос" та інші структури країни-агресорки.

Головне управління розвідки України розповіло деталі кібератаки проти центру космічної гідрометеорології РФ.

Атаку проти Далекосхідної (найбільшої з трьох) філії НДЦ космічної гідрометеорології "Планета" здійснили кіберволонтери-патріоти з групи "BO Team". Внаслідок хакерської атаки було знищено базу даних науково-дослідного центру космічної гідрометеорології "Планета".

"Вказане російське державне підприємство федерального рівня займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів: передусім ― міністерство війни, Генеральний штаб та служби МНС РФ", - уточнили в ГУР.

Наслідки:

проникнення до бази даних центру дозволило знищити 280 серверів, задіяних у загальній мережі;

обсяг знищеної інформації ― близько 2 петабайт (200 мільйонів гігабайт) даних;

вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів.

Серед знищеного ― метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували Міноборони і МНС РФ, "Роскосмос" та низка інших відомств держави-агресорки, а також ― напрацьовані роками унікальні дослідження.

Хакерська атака на науково-дослідницький центр космічної гідрометеорології РФ – "Планета" / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Робота суперкомп’ютерів, якими обладнаний Далекосхідний центр, ― паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі.

"Один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує 350 тисяч доларів. В умовах жорстких санкцій проти Росії повторно отримати такий софт фактично неможливо. Разом зі сховищами даних, серверами та комп’ютерами внаслідок кібератаки паралізовано системи кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру", - додали в ГУР.

Хакерська атака на науково-дослідницький центр космічної гідрометеорології РФ – "Планета" / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Діяльність науково-дослідного центру "Планета"

Далекосхідний центр федеральної державної бюджетної установи "Науково-дослідний центр космічної гідрометеорології "Планета" (ДЦ ФДБУ "НДЦ "Планета") – це провідна організація на Далекому Сході з експлуатації та розвитку систем спостереження за Землею з космосу.

Він є найбільшим із трійки регіональних філій в структурі "Планети". Основна діяльність – приймання і обробка даних з російських і закордонних супутників. Головне завдання – забезпечення Росгідромету, інших міністерств і відомств РФ оперативними матеріалами супутникових знімків і тематичною продукцією гідрометеорологічного, природно-ресурсного та океанографічного призначення.

"Планета" працює з понад 50 постійними споживачами даних дистанційного зондування. Серед них, в першу чергу, – підрозділи Міноборони і Генштабу РФ (зокрема Північний флот), служби МНС РФ, оперативні та науково-дослідні організації.

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки у Москві виник масштабний збій у роботі великого Інтернет-провайдера "Акадо-телеком". Він забезпечував Інтернетом держструктури РФ.

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