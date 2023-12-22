ХАМАС втратив контроль над значною частиною Сектору Гази - BILD

ХАМАС втратив контроль над значною частиною Сектору Гази. Армія Ізраїлю взяла під контроль значну частину міста.

Про це повідомив військовий експерт BILD Юліан Репке.

Як зазначається, армії оборони Ізраїлю вдалося взяти під контроль значну частину Сектору Гази. Спочатку бої велися на півночі анклаву, але тепер вони охопили його південну частину. Удари завдають, зокрема, по місту Рафах біля кордону з Єгиптом.

“Наразі ЦАХАЛ завершує взяття міста Джебалія на півночі. За оцінкою Ріпке, у північній частині сектора ізраїльські війська “вже майже виконали своє завдання” щодо знищення ХАМАСу. На півдні тривають запеклі бої за місто Хан-Юніс. Бої на півдні ускладнюються тим, що саме туди раніше втекли тисячі жителів із півночі. Ізраїль повідомляє про загибель 137 солдатів з початку операції у Газі. Ріпке нагадує, що це вдвічі менше, ніж кількість військових, які загинули 7 жовтня”, - додає видання.

Нагадаємо, що ізраїльські військові розповіли подробиці про тунелі ХАМАС у Секторі Гази.

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