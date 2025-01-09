Хаотична обстановка без нормальної організації: DeepState про плацдарм ворога біля Дворічної

Російські окупанти утримують плацдарм у районі Дворічної Куп’янського району Харківської області, звідки постійно намагаються забігати в саме селище і закріплюватися.

Про це пише проєкт DeepState.

"Противник постійно перекидає туди піхоту, насичуючи місцевість своїми силами для закріплення і розвитку свого успіху. В селищі російська піхота постійно здійснює спроби туди забігати, намагається сховатися серед будинків, щоб хоча б пережити полювання на них дронами Сил Оборони", – йдеться в повідомленні.

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За інформацією каналу, у Сил оборони наявних ресурсів не вистачає, щоб не давати ворогу просочуватися в населений пункт, а тим більше витіснити їх з утвореного плацдарму.

"Заважає цьому й хаотична обстановка з відсутністю нормального організаційного процесу аби врегулювати ситуацію, яка склалася... і кращою вона не стає", – пишуть у DeepState.

В декількох районах Дворічної утворилася сіра зона. Там ворог намагається закріпитися, проте поки що окупантів вдавалося нищити.

"Але він постійно пробує там закріплятися і це відбувається без перестану. Поряд з цим ворог здійснює тиск на Западне, з метою його зайняття", – зазначають аналітики.

Раніше експерт спрогнозував, чи вдасться росіянам перейти річку Оскіл на Харківщині та створити новий плацдарм.

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