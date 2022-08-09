"Хапають уже всіх": Арествич розповів про нову хвилю мобілізації в "ЛДНР"

Російські війська відчувають нестачу кадрів, які можна було б залучити до війни в Україні.

Нова хвиля мобілізація розпочалася на територіях так званих "ЛНР" і "ДНР". За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, це має такий вигляд: "Призовнику, не ховайся, виходь".

Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним у четвер, 4 серпня.

За його словами, "хапають уже всіх". Зокрема, підприєства отримують списки людей, як вже не мають "броні".

"Їхнє завдання - вигрібти повністю ці «молоді республіки», щоб там людей не залишилося. Друге завдання: незговірливих із кадрового складу "ЛДНР" поховати під Авдіївкою, під Пісками та під Мар'їнкою. Ховають актив", - наголосив Арестович.

Може дійти до того, що ухилянтів можуть розстріляти бойовики. Про такі випадки вже відомо, зауважив радника голови Офісу президента. Також призовників "виловлюють по домівках".

"Дуже важка ситуація там тому, що безкінечно ховатися, - це дуже складно", - додав Арестович.

Як повідомлялося, країна-агресорка може використовувати підрозділи з ув'язнених для контролю над населенням на тимчасово окупованих частинах України. Нещодавно в Росії мобілізували батальйони. Вони гірше підготовлені та менш професійні. Крім того, ці угрупування жорсткіші до населення захоплених територій, ніж професійні російські солдати чи призовники, що пройшли формальну військову підготовку.

Читайте також: