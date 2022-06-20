Характер війни найближчим часом зміниться: Жданов розповів, як ЗСУ "ганяють" російські війська

Окупанти перекидають війська на Запорізькій напрямок через успішні атаки ЗСУ.

Російські солдати змушені перекидати частину своїх військ та озброєння на Запорізькій напрямок, аби стримувати там успішні атаки Збройних сил України.

Про військовий експерт Олег Жданов сказав 20 червня в ефірі національного телемарафону.

"Так, тепер ми їх ганяємо. Розумієте, якщо на минулому тижні ми говорили про те, що вони зняли частину сил із Запорізького напрямку, і ми бачимо, що ті ж самі танки Т-62М з’явилися у нас в районі Попасної, і в районі Сєвєродонецька, то тепер вони змушені повертати туди (на Запорізький напрямок - ред.) частину військ для того, щоб утримати позиції і не допустити подальшого просування ЗСУ в бік того ж самого Мелітополя", - наголосив він.

За словами експерта, росіяни змушені перегруповуватися. Сьогодні готових оперативних резервів у вигляді там батальйонно-тактичних груп Російська Федерація не може перекинути зі своєї території на територію України.

"Війна все більше і більше переходить до позиційної війни. Ми ще не можемо наступати, бо не отримали необхідної кількості зброї, а вони вже не можуть наступати, тому що їх запаси також закінчуються. І вони вже потрохи видихаються", - резюмував Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт Жданов розповів, чи можливий наступ на Харків.

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