Харчі для ЗСУ: чи покращилась якість продуктів після появи Державного оператора тилу

Закупівлею харчів для військових від початку 2024 року займається Державний оператор тилу.

На початку 2023 року Україну сколихнув скандал через публікацію журналістів про те, що Міноборони, яке тоді очолював Олексій Резніков, купує продукти харчування для армії в кілька разів дорожче від роздрібних цін.

До прикладу, йшлося про яйця, які відомство купувало по 17 грн за штуку – тобто десяток за 170 грн, тоді як у роздріб їх можна було придбати втричі дешевше. Також більш як удвічі була переоцінена картопля – 22 гривні за кілограм (порівняно з 8–9 гривнями в магазині). Куряче стегно для військових оцінене в 120 гривень за кілограм, магазинна ціна – 80 гривень. Цю інформацію згодом офіційно підтвердила Державна аудиторська служба.

Видання "Економічна правда" вияснило, чи стали армійці закуповувати харчі краще.

Після гучного скандалу з цінами на продукти Резніков подав у відставку. Крісла позбулися заступника міністра В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького.

СБУ 1 лютого вручила підозри Хмельницькому і Шаповалову.

Також читайте Яйця по 17 гривень і справа Гринкевичів: що відомо про гучні корупційні скандали в Міноборони

Згодом Міністерство оборони очолив Рустем Умєров. А у грудні 2023 року запрацював Державний оператор тилу (ДОТ), який перебрав на себе всі незбройні закупівлі відомства.

На початку 2024 року ДОТ уклав перші контракти на забезпечення продуктами Збройних сил України в січні-березні, а 15 березня – на другий квартал року. Угоди уклали без використання електронної системи за неконкурентними процедурами.

Гендиректором ДОТ став Арсен Жумаділов, який до цього чотири роки очолював ДП "Медичні закупівлі України". Його закупівлі серед експертної медичної спільноти вважалися одними з найефективніших у Prozorro.

Як пише видання, перші поставки очікуються 1 квітня. Йдеться про харчування військових у другому кварталі 2024 року на суму майже 9 млрд грн. До 19 березня 2024 року ДОТ уклав контрактів на 20 млрд грн.

Державний оператор тилу провів майже стільки ж конкурентних закупівель, скільки Міноборони від травня по грудень 2023 року (160 лотів в агенції проти 200 у міністерства). За даними модуля аналітики Prozorro, в агенції менше 10% закупівель були неконкурентними, тоді як у Міноборони таких було 80%.

Порівняння тендерів Міноборони та Державного оператора тилу / Інфографіка: "Економічна правда"

"Середня конкуренція на тендерах ДОТ порівняно з міністерськими зросла в півтора разу: з чотирьох до майже шести учасників на один аукціон. Крім того, для закупівель агенція почала використовувати електронний каталог, у якому конкуренція бізнесу за державні контракти ще вища", - пише видання.

Колишні постачальники харчів через суди блокували відкриті торги, а потім проігнорували їх, тому ДОТ уклав прямі угоди з компаніями, які раніше були субпідрядниками.

"Попри це ціни на всі ходові позиції виявилися нижчими, ніж у більшості конкурентних закупівель у Prozorro", - свідчить аналіз ЕП.

Крім того, ДОТ вирівнював ціни за окремими категоріями.

"Постачальники готові працювати за новими правилами, що в тому числі включають контроль цін та централізоване управління заявками", – каже Жумаділов.

Це правило ДОТ уперше прописав у нових контрактах. Тепер він має право збирати замовлення з військових частин, усунувши від цього недоброчесних начальників продовольчих складів військових частин, завдяки яким у змові з постачальниками будувалися різні схеми.

Нагадаємо, в Україні спалахнув скандал із харчуванням у столичних вишах, які годують курсантів. Харчування особового складу навчального закладу оплачує Міноборони. Журналісти знайшли дивні ціни – хек по 333 грн і хліб по 41 грн.

Читайте також провідні новини дня: