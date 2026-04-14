Гаряче в Криму: ЗСУ уразили радіолокаційні станції "Небо-У" та "Тор-М1"

ЗСУ вдарили по Криму

Реклама

ЗСУ продовжують завдавати прицільних ударів по критично важливих об’єктах росіян. На цей раз удару зазнали радіолокаційні станції та ЗРК противника у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму.

Також постраждали РЛС у Бєлгородській і тимчасово окупованій Луганській областях. Про це повідомили в Генштабі.

ЗСУ уразили радіолокаційну станцію «Небо-У» у Феодосії

У Генеральному штабі повідомили, що підрозділи Сил оборони України продовжують знищувати ППО росіян.

Реклама

У тимчасово окупованому Криму, у Феодосії, вдалося уразити радіолокаційну станцію «Небо-У».

Учора, 13 квітня, вдалося уразити РЛС контролю повітряного простору в районі Миколаївки, а також РЛС «Каста-2Е» поблизу населеного пункту Лубяноє-Пєрвоє (Бєлгородська область).

«Окремо підтверджено ураження 13.04.2026 зенітного ракетного комплексу „Тор-М1“ у районі населеного пункту Лозове (ТОТ Луганської області)», — додають у Генштабі.

Ступінь пошкоджень уточнюють.

Реклама

Знищення російської техніки у Криму

На початку квітня ЗСУ також вгатили по окупантах у тимчасово окупованому Криму. В ніч проти 2 квітня Сили оборони знищили базу ворожих «Оріонів» та літак Ан-72П.

Тієї самої ночі постраждала радіолокаційна станція кругового огляду П-37 «Меч» на аеродромі «Кіровське».

Удар став можливим завдяки українській розробці — middle strike FP-2 з бойовою частиною масою 60–100 кг.

У ніч проти 24 березня у Криму було знищено комплекс «Бастіон», з якого росіяни запускали по українцях «Онікси».