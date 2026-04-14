ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

Гаряче в Криму: ЗСУ уразили радіолокаційні станції "Небо-У" та "Тор-М1"

Українські військові продовжують знищувати протиповітряну оборону РФ. Під удар потрапили стратегічні об’єкти в Криму, Бєлгородській та Луганській областях.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
ЗСУ вдарили по Криму

ЗСУ вдарили по Криму / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ продовжують завдавати прицільних ударів по критично важливих об’єктах росіян. На цей раз удару зазнали радіолокаційні станції та ЗРК противника у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму.

Також постраждали РЛС у Бєлгородській і тимчасово окупованій Луганській областях. Про це повідомили в Генштабі.

ЗСУ уразили радіолокаційну станцію «Небо-У» у Феодосії

У Генеральному штабі повідомили, що підрозділи Сил оборони України продовжують знищувати ППО росіян.

У тимчасово окупованому Криму, у Феодосії, вдалося уразити радіолокаційну станцію «Небо-У».

Учора, 13 квітня, вдалося уразити РЛС контролю повітряного простору в районі Миколаївки, а також РЛС «Каста-2Е» поблизу населеного пункту Лубяноє-Пєрвоє (Бєлгородська область).

«Окремо підтверджено ураження 13.04.2026 зенітного ракетного комплексу „Тор-М1“ у районі населеного пункту Лозове (ТОТ Луганської області)», — додають у Генштабі.

Ступінь пошкоджень уточнюють.

Знищення російської техніки у Криму

На початку квітня ЗСУ також вгатили по окупантах у тимчасово окупованому Криму. В ніч проти 2 квітня Сили оборони знищили базу ворожих «Оріонів» та літак Ан-72П.

Тієї самої ночі постраждала радіолокаційна станція кругового огляду П-37 «Меч» на аеродромі «Кіровське».

Удар став можливим завдяки українській розробці — middle strike FP-2 з бойовою частиною масою 60–100 кг.

У ніч проти 24 березня у Криму було знищено комплекс «Бастіон», з якого росіяни запускали по українцях «Онікси».

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie