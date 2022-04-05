"Харків 24 лютого та 5 квітня – це два різні міста": Терехов заспокоїв, що місто готове до оборони

"Харків 24 лютого та 5 квітня – це два різні міста": Терехов заспокоїв, що місто готове до оборони

Він також запевнив, що військові та територіальна оборона захищають і захистять місто.

Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що місто озброєне та добре підготоване до оборони, тож закликав місцевих жителів не панікувати, а продемонструвати незламний дух та витримку.

Про це Терехов сказав у відеозверненні 5 квітня.

"Я знаю, яку безсонну ніч ви пережили, коли дізналися з засобів масової інформації, що російські загарбники можуть спробувати взяти наше місто Харків. З цього приводу хочу сказати наступне. Перше: Харків 24 лютого і Харків 5 квітня – це два різних міста з погляду обороноздатності. Харків добре озброєний і добре підготований до оборони міста", – наголосив міський голова.

"Друге: радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що взяти Харків для нашого ворога – задача нерозв’язна. Третє: наш ворог готувався за три дні взяти всю Україну. За цей час російські окупаційні війська відступили від Києва, Житомира, Сум і Чернігова. Наші війська звільнили багато населених пунктів країни", – нагадав Терехов.

Він також наголосив, що окупанти хочуть посіяти паніку серед харків’ян та деморалізувати людей.

"Ми – харків’яни – не дамо їм такої можливості. Прошу кожного харків’янина продемонструвати наш дух, нашу незламну волю і витримку. Ми – одна велика харківська сім’я", – закликав мер міста.

Він також запевнив, що військові та територіальна оборона захищають і захистять Харків.

Нагадаємо, протягом доби 4 квітня російські війська завдали 54 удари із різних видів зброї дальної дії у Харківській області. Зокрема, використали артилерійські удари, мінометні і танкові обстріли, обстріли з РСЗВ. Постраждали райони Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.

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