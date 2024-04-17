Харків може стати "другим Алеппо": Терехов заявив про необхідність допомоги від США

Мер Харкова сказав, що пакет допомоги на 60 млрд дол. має "вирішальне значення для нас".

Якщо політики у США не проголосують за нову військову допомогу для України, Харків ризикує стати "другим Алеппо". Завдяки цій допомозі держава може отримати ППО, необхідну для запобігання далекобійним російським атакам.

Про це мер Харкова Ігор Терехов сказав виданню The Guardian.

Мер Харкова розповів, що Росія змінила тактику, намагаючись знищити електропостачання міста та тероризувати його 1,3 млн мешканців, обстрілюючи житлові райони. Зазначається, що люди зазнавали позапланових відключень електроенергії на години поспіль.

Терехов наголосив, що пакет американської допомоги на 60 млрд дол., який наразі зупинився в Конгресі, має "вирішальне значення для нас". Міський голова Харкова закликав Захід знову зосередитися на війні, яка триває вже понад два роки.

"Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити, щоб Харків став другим Алеппо", – сказав Терехов.

Бомбардування Алеппо

Зауважимо, що мер Харкова має на увазі сирійське місто, яке посилено бомбардували урядові та російські сили в розпал громадянської війни 10 років тому. РФ підтримала уряд сирійського диктатора Башара Асада і почала інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де ховалися опозиційні сили і мирні жителі. Внаслідок ударів загинули тисячі людей, було зруйновано значну частину міста. Тисячі жителів Алеппо досі залишаються біженцями, а місто потребує масштабного відновлення.

Читайте провідні новини дня:

Руйнування в Алеппо / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на початку квітня Терехов повідомив, що внаслідок російських атак у Харкові знищено майже всю критичну інфраструктуру.

В середині квітня російські війська вкотре завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова, після чого мер повідомив про дужу важку ситуація з електропостачанням та руйнування житлових будинків.

Читайте також: