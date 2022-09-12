Харків незламний: після потужної атаки РФ майже до всіх осель повернули світло, відновило роботу й метро (фото)

Російські окупанти увечері 11 вересня цинічно обстріляли Харків. Внаслідок атаки російських загарбників в області та місті зникло електро- й водопостачання.

У Харкові та області станом на ранок 12 вересня електропостачання та водопостачання відновлено вже на 80%.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Електропостачання та водопостачання міста та області відновлено на 80%. Продовжуємо працювати", - заявив він.

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Як додав Харківський міський голова Ігор Терехов, після обстрілу об’єктів критичної інфраструктури увечері 11 вересня у Харкові вдалося повернути комунікації та відновити роботу громадського транспорту.

"Метро та наземний електротранспорт 12 вересня працюють у штатному режимі", - написав мер.

Він зазначив, що у Харкові вночі відновили водопостачання, зараз відбувається наповнення системи.

Своєю чергою, голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили по Харкову вночі близько опівночі, попередньо з ЗРК С-300. Розбомбила армія РФ 5-поверховий житловий будинок у Новобаварському районі Харкова.

Своїми діями окупанти вбили одну людину, двоє - поранено. Інформація уточнюється.

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Близько 20:00 окупанти також завдали ракетного удару по Холодногірському району. Тоді росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього двоє працівників загинули. Масштабну пожежу приборкували всю ніч.

Також 11 вересня від ракетних обстрілів Росії постраждав об‘єкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Двоє людей зазнали поранень.

"Російські окупанти, під тиском наших ЗСУ, тікаючи з Харківщини, продовжують мститися мирному населенню. Внаслідок російських ракетних ударів в м. Харків та на великій частині Харківської області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям до будинків воду. Наразі по області електро- та водопостачання відновлено на 80%. Роботи тривають. Дякуємо нашим енергетикам та рятувальникам за оперативну та самовіддану роботу", - зазначив Синєгубов.

Наслідки обстрілу Харкова армією РФ 11 вересня / Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Посадовець наголосив, що ЗСУ продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів. Ворог тим часом спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій або одразу на територію РФ.

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"Вчора росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з рф. Дякуємо нашим захисникам. Слава ЗСУ!" - підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний ракетний обстріл об'єкта інфраструктури в Харкові. Він наголосив, що українці ніколи не погодяться на "дружбу та братерство" з Росією.

Зеленський пояснив, що "холод, голод, темрява і спрага для нас не такі страшні та смертельні, як російські "дружба і братерство".

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