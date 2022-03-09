Харків перебуває під обороною ЗСУ: окупанти не наступають, але обстрілюють край міста

Харків перебуває під обороною ЗСУ: окупанти не наступають, але обстрілюють край міста

Російські окупанти гатять по житлових будинках.

Місто Харків повністю перебуває під обороною Збройних сил України.

Про це 9 березня повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, ворог не робить активних наступальних дій. Втім, продовжує завдавати ракетно-бомбові удари по житловій інфраструктурі на окраїні міста.

Лише за минулу добу російська армія завдала понад пів сотні артилерійських обстрілів та обстріли із реактивної системи залпового вогню. Окупанти гатили по районах: Олексіївка, П’ятихаток, Північного шосе, Бєлгородського шосе, Холодної гори, Дергачів, Північної та Південної Салтівки.

Українські військові дали відсіч ворогу в напрямку Дергачів. Уночі Сухопутні частини ЗСУ спільно з частинами Нацгвардії та Тероборони перейшли в контрнаступ на позиції артилерії та реактивні системи залпового вогню противника. Саме вони систематично обстрілювали околиці Харкова.

"Після невдалого супротиву - ворог вдався до втечі. Кинув військову техніку у вигляді важкого озброєння. Частина особового складу противника вдалася у втечі в лісові масиви в напрямку Бєлгорода",- йдеться у повідомленні.

Місцеве населення просять бути обачними та за можливості сприяти пошуку.

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