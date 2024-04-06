Харків пережив чергову ракетну атаку росіян: подробиці і фото з місця "прильоту"

У Харкові внаслідок ворожого ракетного удару загинули 6 осіб. Ще 11 отримали поранення.

У ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти завдали чергового удару по мирному населенню Харкова. Близько 00:20 ворог випустив дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ, які влучили в житловий масив Шевченківського району міста.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Внаслідок ворожої атаки загинули 6 осіб, ще 11 отримали поранення. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Пошкоджено багатоповерхівки, адміністративні будівлі, гуртожитки, дитячий садок, магазини, кафе та автомобілі. За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Удар по Харкову 6 квітня (7 фото)

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 6 квітня масовано атакували Україну ракетами і дронами-камікадзе "Shahed". Судячи з повідомлень Повітряних сил ЗСУ, атака тривала декілька годин. Під ударами перебували Харків, Запоріжжя, Хмельниччина і Київщина. ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічний удар.

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