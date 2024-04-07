Харків пережив ще одну жахливу ніч: перші подробиці

Через ворожі удари є постраждалі.

Окупанти продовжують тероризувати Харків. Сьогодні вночі під ударом перебували два райони.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"О 00:50 окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено приватний будинок. Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці. Також о 01:40 окупанти вдарили "Шахедами" по Лозівському та Харківському районах. Без постраждалих", - написав він.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 7 квітня запустили по Україні декілька груп ударних безпілотників.

За даними Генштабу, ППО збила всі ворожі цілі.

Читайте також: