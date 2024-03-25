Харків після атаки 22 березня: запустили метро, 200 тисяч містян досі без світла

У Харкові після масованої атаки Збройних сил Російської Федерації запрацювало метро. Інтервал руху поїздів складає 20 хвилин.

Про це повідомив міський очільник Харкова Ігор Терехов у Telegram у понеділок, 25 березня.

"Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне і у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин. Дякую усім причетним, як енергетикам, так і транспортникам, за чудову роботу!" — написав Терехов.

У місті наразі без світла 200 тисяч харків'ян. Енергетики продовжують цілодобово працювати над ліквідацією наслідків обстрілів, зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Діє графік погодинних відключень електроенергії для Харкова та громад області: Мереф'янської, Люботинської, Зміївської, Балакліївської, Чугуївської, Ізюмської, Богодухівської та Дергачівської. Графіки перебувають в процесі коригування", — уточнив Синєгубов.

Ситуація з відновленням електропостачання в Харкові може покращитися не раніше ніж за тиждень. Про це в ефірі телемарафону сказав очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"У нас є три опції, як можна забезпечити збільшену подавання електроенергії споживачам міста, ми цими трьома шляхами йдемо паралельно. Не хочу давати прогнозів, оскільки ситуація дійсно складна, і не хотів би давати обіцянок, які ми не зможемо виконати. Але думаю, що наприкінці наступного тижня чи днів 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста", — сказав він.

Нагадаємо:

Російська масована атака по об'єктах енергетики у Харкові завдала серйозних руйнацій: зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Точна дата повного відновлення електроенергії та роботи комунікацій наразі важко спрогнозувати.

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