"Харків – сакральна мета Путіна": генерал-лейтенант ЗСУ розповів, чи здатна РФ захопити місто

Генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів про плани окупаційної армії РФ та чи є загроза для Харкова.

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко прокоментував інформацію про те, чи дійсно наступ армії РФ на Харків – неминучий і наголосив, що від початку війни Харків був, є і залишається – сакральною метою для диктатора Володимира Путіна. За його словами, цьому російськомовному місту не прощається його "зрада", адже 2014 року очікувалося не захоплення, а "купівля" Харкова.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Тоді, на початку війни, Харків взяти не вдалося, і тепер це вже виклик для Путіна, він сприймає це саме так. І тому вносить Харків до переліку першочергових завдань. Тим більше, що сьогодні російська армія не захопила жоден обласний центр України. Херсон був протягом певного часу в окупації, але наші відбили. Взяття Харкова було би для Путіна знаковим досягненням", - зазначив Романенко.

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Генерал-лейтенант додав, що для цього росіянами проводиться пропагандистська робота, зокрема Харків оголошується "санітарною зоною". Вчиняється психологічний тиск на громадян та керівництво України.

"Хоч би що там вирішили щодо конкретної операції зі взяття Харкова, ІПСО, безумовно, проводиться в межах пропаганди. Взяти Харків – виклик та завдання №1 для Путіна", - підкреслив він.

Ігор Романенко каже, що Росія не змінила свої загарбницькі плани, тож першорядне завдання для ворога – повне захоплення Донецької та Луганської областей в адміністративних кордонах і якщо можливо, розширення в інших областях – Харків, Херсон, Запоріжжя тощо.

Такі цілі ставляться, зокрема, до саміту миру у Швейцарії, де може вирішуватись питання призупинення бойових дій. За участю чи без участі Росії, але до літа вони хочуть вийти на сильні позиції.

"Щодо Харкова сьогодні будь-хто може говорити що завгодно, проте треба аналізувати сили та засоби. Зараз Росія може зібрати тут 20-30-тисячне угруповання, але треба від 150 тисяч. Поки що – підкреслюю, поки що – це не те угруповання, яке могло би ефективно діяти. Але є засоби повітряного нападу, оскільки Харків перебуває від неподалік від кордону. Використовуються навіть засоби, які стріляють на відстань до 100 кілометрів. Наприклад, ракети С-300, яких у ворога тисячі. Тиск на місто продовжуватиметься, як це здійснювалося щодо менших міст на Донбасі", - попередив генерал-лейтенант ЗСУ.

Романенко зазначив, що треба переходити до стратегічних дій на фронті, які залежать від того, хто швидше і до чого підготується. Або Сили оборони до початку літа зберуть сили та резерви, зокрема за рахунок військової допомоги, і зможуть ефективно виконувати завдання стратегічної оборонної операції, або росіяни наберуть сили, озброєння та техніку, і тоді наша ситуація погіршиться.

"У такому разі небезпеки захоплення Києва все одно не буде, але для захоплення Харкова вони справді зможуть зібрати сили. І тоді треба буде дивитись, як можна захистити місто додатково", - резюмував Ігор Романенко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що окупаційна армія Росії у червні хоче розпочати новий наступ на фронті – якими будуть цілі ворога та як західна зброя змінить перебіг подій.

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