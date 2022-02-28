Харків сьогодні під вогнем "Градів": окупанти обстрілюють одразу кілька районів міста

Важко зараз і жителям Куп’янська. Як повідомляють люди, у місті немає хліба та є перебої з електроенергією.

Кількість загиблих після обстрілу з «Градів» багатоповерхівок у Харкові поки медики не можуть підрахувати. Вони збирають тіла просто серед вулиць. Вщент вигорілий автомобіль, там їхала родина, всі вони загинули. А у вікно квартири залетів снаряд на Салтівці. На кухні якраз була пенсіонерка. Її придавило під завалами - через це вона втратила ногу, а згодом померла у лікарні.

Зазначають журналісти ТСН.

«Російський ворог обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури. Ведуться обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлове Поле. Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, до магазинів», - каже голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Складна ситуація і у Балаклеї. На її околицях росіяни з «Градами», вогнем яких поливають житлові райони. Під авіаудар потрапила лікарня, але вона продовжує працювати. Саме місто відрізане через підірвані мости та розбиті дороги. Магазини та аптеки зачинені - нема чого продавати.

Обстріл Харкова: по житлових будинках міста гатять "Градами" – попередньо поранено 31 людину

Важко зараз і жителям Куп’янська. Мер міста здався росіянам без бою. Окупанти обіцяли мирне небо, але вже вночі на околицях був авіаудар. Як повідомляють люди, у місті немає хліба та є перебої з електроенергією.

На перемовини з окупантами пішов і мер міста Південне. Його затримали за державну зраду. Голова області офіційно передав слова військових тим, хто замислюватиметься про перемовини: розстрілюватимуть на місцях.

Через зруйновані мости та дороги, через безперервні обстріли багато населених пунктів на Харківщині мають проблеми з доставкою продуктів та медикаментів.

Місцева влада намагається вирішити цю проблему, доєднуються волонтери. Людям безкоштовно роздають молоко, м’ясо і інші продукти.