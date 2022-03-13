Харків тримає оборону: ЗСУ завдають втрат противнику і не дають просунутися вперед

Харків тримає оборону: ЗСУ завдають втрат противнику і не дають просунутися вперед

Окупанти за добу завдали близько пів сотні ударів.

Харків та Харківська область тримає оборону у війні. Збройні сили України завдають значних втрат противнику та не дають просунутися вперед.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби, 13 березня, російські окупаційні війська завдали близько 50 артилерійських, мінометних та обстрілів по житлових районах Харкова, Чугуєва, Ізюма, Рогані.

"У порівнянні з попередніми днями ситуація менш напружена. Але Збройні сили не втрачають пильності. Знову спостерігали певну активність безпілотних літальних апаратів противника для розвідки”, - повідомив Синєгубов.

Російська армія продовжує гатити по Ізюмському району. Окупанти влучили в установку комплексної підготовки газу біля села Глазунівка. Відбулося інтенсивне горіння газу. За даними рятувальників, травмувався один працівник.

В Осколі, де окупанти атакували психоневрологічний інтернат, відновили функціонування закладу. Наразі там перебуває 350 підопічних та працівники. За словами голови ОДА, влада працює над евакуацією населення.

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