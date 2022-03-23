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Харків у заручниках: діяльність росіян загрожує радіаційним забрудненням

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Харків у заручниках: діяльність росіян загрожує радіаційним забрудненням

На майданчику підкритичної установки Джерело нейтронів було виявлено нерозірваний реактивний снаряд Смерч / pixabay.com

Через продовження боїв за Харків є вірогідність техногенної катастрофи.

Як повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України, в Харкові на майданчику підкритичної установки Джерело нейтронів було виявлено об'єкт, який, за попередніми даними, кваліфікували як нерозірваний реактивний снаряд РСЗВ 9К58 "Смерч".

Через те, що в цьому регіоні проходять бойові дії, компетентні служби не можуть отримати доступ до майданчика та знешкодити потенційно небезпечний снаряд. За словами Державної інспекції ядерного регулювання України, це "створює потенційну небезпеку нового вибуху в безпосередній близькості до ядерної установки".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 290 од.,
  • Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
  • артилерійських систем –117 од.,
  • РСЗВ - 50 од.,
  • засоби ППО - 23 од.,
  • літаків – 46 од.,
  • гелікоптерів – 68 од.,
  • автомобільної техніки - 454 од.,
  • кораблі / катери - 3 од.,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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