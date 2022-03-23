Харків у заручниках: діяльність росіян загрожує радіаційним забрудненням

Через продовження боїв за Харків є вірогідність техногенної катастрофи.
Як повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України, в Харкові на майданчику підкритичної установки Джерело нейтронів було виявлено об'єкт, який, за попередніми даними, кваліфікували як нерозірваний реактивний снаряд РСЗВ 9К58 "Смерч".
Через те, що в цьому регіоні проходять бойові дії, компетентні служби не можуть отримати доступ до майданчика та знешкодити потенційно небезпечний снаряд. За словами Державної інспекції ядерного регулювання України, це "створює потенційну небезпеку нового вибуху в безпосередній близькості до ядерної установки".
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 290 од.,
- Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
- артилерійських систем –117 од.,
- РСЗВ - 50 од.,
- засоби ППО - 23 од.,
- літаків – 46 од.,
- гелікоптерів – 68 од.,
- автомобільної техніки - 454 од.,
- кораблі / катери - 3 од.,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.