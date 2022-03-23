Харків у заручниках: діяльність росіян загрожує радіаційним забрудненням

На майданчику підкритичної установки Джерело нейтронів було виявлено нерозірваний реактивний снаряд Смерч / pixabay.com

Через продовження боїв за Харків є вірогідність техногенної катастрофи.

Як повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України, в Харкові на майданчику підкритичної установки Джерело нейтронів було виявлено об'єкт, який, за попередніми даними, кваліфікували як нерозірваний реактивний снаряд РСЗВ 9К58 "Смерч".

Через те, що в цьому регіоні проходять бойові дії, компетентні служби не можуть отримати доступ до майданчика та знешкодити потенційно небезпечний снаряд. За словами Державної інспекції ядерного регулювання України, це "створює потенційну небезпеку нового вибуху в безпосередній близькості до ядерної установки".