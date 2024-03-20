Харків вдруге за сьогодні під ударом РФ: у місті знову лунать вибухи

За інформацією моніторингових Телеграм-каналів, Харків перебував під ракетним ударом, попередньо, ракет "Іскандер-М".

Пізно увечері, 20 березня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунають вибухи.

Про це повідомив мер Харков Ігор Терехов.

"Харків вдруге за сьогодні під ударом. У місті знову лунають вибухи", – зазначив він. Інших деталей Терехов не повідомив.

ТСН.ua відстежує ситуацію.

Нагадаємо, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова є вже 5 загиблих та п'ятеро зниклих безвісти. Попередньо, загиблі – це двоє жінок та троє чоловіків. По Харкову ворог бив ракетою Х-59.

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