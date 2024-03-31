Харків вдруге за сьогодні під ударом РФ: у місті знову лунать вибухи

ПС ЗСУ попереджало про декілька пусків керованих авіаційних бомб тактичною авіацією ворога по Харківщині.

Пізно увечері, 31 березня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунають вибухи.

Про це повідомив мер Харков Ігор Терехов.

"Попередньо приліт у місто. Прохання до всіх містян знаходитися у безпечних місцях", - зазначив Терехов.

Дещо пізніше мер уточнив, що приліт стався поряд з житловою забудовою в центральному районі міста. На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, що вибухи у Харкові сьогодні також лунали близько 16:00.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.