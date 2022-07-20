Харків вранці знову обстріляли війська РФ: є загиблі, серед яких - дитина

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова є загиблі та поранена.
У результаті обстрілу окупантів, який вони здійснили вранці 20 липня по Салтівському районі Харкова, загинули 3 людини, серед яких - хлопчик 13 років.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов з посиланням на дані обласного Центру екстреної медичної допомоги.
За його словами, дані щодо жертв атаки росіян оновлюються.
"На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення", - йдеться в повідомленні.
Слід зауважити, що Росія 24 лютого повномасштабно напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Відтоді окупанти руйнують українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбивають мирне населення та завдають нищівних руйнувань інфраструктурі.
Нагадаємо, російські війська знову обстріляли Харків, є постраждалі.
Як повідомлялося, вісім областей України були під вогнем російських окупантів. Яка ситуація у регіонах 20 липня.
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