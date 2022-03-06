Харків'ян попереджають про ворожий обстріл, містян закликають негайно йти до укриття

Харків'ян попереджають про ворожий обстріл, містян закликають негайно йти до укриття

Городян просять не виходити під час обстрілу.

Поліцейські попереджають харків'ян про обстріл міста російськими окупантами найближчим часом.

Про це йдеться на сторінці ГУНП у Харківській області.

За оперативними даними Національної поліції, найближчим часом планується атака ворога на Харків. "Шановні харків'яни, негайно прямуйте до укриття, не виходьте під час обстрілу. Бережіть своє життя!" - попереджає поліція.