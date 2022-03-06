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Харків'ян попереджають про ворожий обстріл, містян закликають негайно йти до укриття

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Городян просять не виходити під час обстрілу.

Поліцейські попереджають харків'ян про обстріл міста російськими окупантами найближчим часом. 

Про це йдеться на сторінці ГУНП у Харківській області.

За оперативними даними Національної поліції, найближчим часом планується атака ворога на Харків. "Шановні харків'яни, негайно прямуйте до укриття, не виходьте під час обстрілу. Бережіть своє життя!" - попереджає поліція.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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