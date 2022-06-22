Харків’яни готові будь-якої миті до евакуації, але поки призвичаїлись до обстрілів

Російські війська сьогодні вдень обстріляли Індустріальний район Харкова - чотири людини загинули, ще десять зазнали поранень.

Останніми днями ситуація в Харкові загострилася, рашисти гатять по місту як вночі, так і вдень, йдеться в ТСН.

Дитячий майданчик у Харкові оточений зруйнованими вибухами будинками.

«Навколо дому десь 9 прильотів було. В цю будівлю прилетіло три рази на дах», - показує місцевий мешканець Антон.

Вдалині знову лунають розриви, але Антон із сином Артемом на них уже не реагують. Сім'я чоловіка виїжджала з Харкова під час сильних обстрілів, але близько місяця повернулися, бо скучили. «Приїхали, бо побули трошки в гостях і зрозуміли, що вже важко, в Харкові якось легше. Ми напоготові завжди, в Баку є бензин, валізи майже зібрані. В будь-який момент, пів години і ми спускаємось і виїздимо», - переконує чоловік.

Син Антона вже також звик до вибухів, каже, що вже не боїться. «Буває, коли дуже близько вибуха, він каже, що це погані дяді стріляють? Я кажу, що так. Пояснюю, що це війна, що по нам стріляють», - додає Антон.

А стріляють тут щоденно, та нині у Харкові залишається близько семисот тисяч мешканців. До війни їх було вдвічі більше. Масово повертатися харків’яни почали майже місяць тому, тоді й запустили громадський транспорт. Проте обережно їздити Харковом зараз та ще задача. Останні кілька днів обстріл міста посилився, прилітає мало не до кожного району, але людей це не зупиняє.

Утім, у місті є район, який став немов примарою - Північна Салтівка. Тут постійно чути обстріли і тут майже немає людей, зате є дуже багато пошкоджених будинків. Та в них все ще залишаються люди, які відмовляються евакуюватись. Поки що їм там дозволяють жити, але місцева влада каже: це ненадовго, відселення необхідне - будинки аварійні. «У нас на деяких будинках, на дахах ще знаходиться не розірвані снаряди», -запевняє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Безпека у Харкові умовна. Людей уже не лякають щоденні обстріли, а на сигнали повітряної тривоги реагують далеко не всі. Відповідь дають банальну: звикли. Але влада просить не ставитися так безтурботно до свого життя і коли звучить сирена обов'язково спускатися в укриття.

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