Харків’яни оговтуються після масштабного обстрілу міста: квартири людей вигоріли вщент

Росіяни гатили по Харкову ракетами та артилерією, через влучання снарядів виникла пожежа в житловому будинку.

Після влучань окупантів по Харкову двоє людей зазнали поранень, декілька квартир вигоріли вщент, йдеться в ТСН.

Опівночі росіяни вчергове запускають ракети на Харків, та були вибухи і в Бєлгороді, коли одна з ракет летіти в бік Харкова не захотіла.

Одна з трьох ракет все ж долетіла до українського міста, сюди впав невеличкий уламок від смертоносної С-300. Вщент вигоріла квартира, від меблів лише попіл. Понад дві години рятувальники боролись з вогнем, з охоплених полум'ям кімнат встигли врятувати двох жінок. «Дві жінки, одна не ходить, а друга - постраждала більше. Вони вже лягали спати, вікна гримнули на ліжко і розбилися, і склом порізало», - розповідають сусіди.

Поранені жінки під наглядом медиків, їхній стан середньої тяжкості. Жертв могло бути і більше, кажуть рятувальники, якби мешканці сусідніх квартир не евакуювалися.

«Загорілася квартира на третьому поверсі на площі 30 квадратних метрів, а також офісне приміщення на площі 40 квадратних метрів. Безпосередньо зараз на місці працюють сапери для виявлення залишків вибухонебезпечних предметів», - розповідають рятувальники.

Гатили вночі по місту і з артилерії, касетними боєприпасами, які використовують для масового ураження, обстріляли Новобаварський район. Лише за пів дня рятувальники знешкодили на вулицях з десяток таких снарядів, минулося без жертв.

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