Харків’яни, які втекли від війни до Львова, самотужки організували урбан-кемп у своєму прихистку

Харків’яни, які втекли від війни до Львова, самотужки організували урбан-кемп у своєму прихистку

У Львові з'явився незвичний притулок для втікачів від війни, його облаштувала команда з Харкова, яка створювала урбан-парки й розвивала вуличну культуру.

Занедбаний двір перетворили в затишну місцину, де можна відпочивати, займатися спортом та творчістю, йдеться в ТСН.

Нікіті два тижні і тепер його тимчасовий прихисток в, як тут кажуть, урбан-кемпі. Юлія приїхала сюди з двома доньками Алісою та Кароліною. Чекала на появу сина. Нікіта народився вже у Львові.

«Було стільки планів, стільки всього, а в один час все перевернулося, Все подобається, не було б тільки причини, через яку ми тут», - каже жінка.

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Хреститимуть Нікіту співмешканці прихистку. Наталія буде хрещеною, вона опікувалася старшими доньками, поки мама народжувала їм братика.

Всі мешкають у колишній спортшколі, яку переобладнали під тимчасове житло. Зараз тут живе 35 людей, бокси з ліжками розділені фіранками. Підведені усі комунікації. «Тут в нас душ, сушилки стоять для речей. У нас міні-кухня, їжу до нас привозять безкоштовно, 3 рази на день, але є й плита», - показує Наталія.

У подвір’ї є баскетбольний майданчик, настільний теніс, місця для відпочинку та навіть свій кінотеатр. Сіру огорожу розфарбували діти та графіті-художники.

Ідея Єгора та його команди, вони облаштовували такі двори у рідному Харкові й інших містах України. «Ми не прихисток - матрас, підлога, пожив, адаптувався, ми захотіли створити нормальні умови. Разом з переселенцями зробили вуличні меблі, наші архітектори створили проєкт меблів, також в нас є кінотеатр на фасаді будівлі», - розповідає Єгор.

Та найбільше уваги - дітям. Їм встановили гойдалки, возять у спорт-клуби, басейн, а сюди запрошують арт-терапевта. Нині діти малюють планети і грають у пальчиковий театр.

Історія цього урбан-кемпу про незламність. Житло Єгора в Харкові не вціліло, але він вирішив, що не можна опускати руки, треба облаштовувати комфорт та затишок там, де ти зараз. Хоча б для того, щоб тут міг народитися маленький Нікіта.

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