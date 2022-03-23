Харків’яни живуть практично під землею, російські "Гради" і "Смерчі" не припиняють летіти в їхні будинки

Харків’яни живуть практично під землею, російські "Гради" і "Смерчі" не припиняють летіти в їхні будинки

Але люди не панікують і підтримують ЗСУ, які боронять місто.

Нерозірвані ракети від «Градів», які стирчать просто у стіні житлового будинку і велика ракета від РСЗО «Смерч» з розміром у телеграфний стовп просто у спальній кімнаті - так виглядають будинки і квартири в Харкові. Місто під цілодобовим вогнем російських окупантів.

Зінаїді Іванівній 82 роки і вже майже три тижні вона ховається підвалі, її квартира знищена. «У нас не має нічого - ні світла, ні газу, ні опалення, ні води», - каже жінка.

Снаряди падають у середмісті і на околицях. Число обстрілів зростає як і число зруйнованих будинків їх вже за тисячу. «У будь-який момент може бути, от зараз тихо, а за 5 хвилин і міномети і Гради», - кажуть місцеві.

Харків’яни живуть під землею і вдень і вночі. Виходять часом за гуманітаркою, або просто побачити сонце.

Яка ситуація в Харкові

Свою злість через невдачі російські нелюди зривають на цивільному населенні. «Перше - це психологічний тиск, це руйнація міста і примушення до вчинків, і друге - руйнація інфраструктури, оскільки їм не пощастило зайти в місто, вони перейшли до цієї тактики і руйнують місто», - каже боєць НГУ.

Ніякої паніки серед містян, згуртованість волонтерів і підприємців і захист військових, у який вірять харків’яни - робить оборону Харкова ще міцнішою.

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