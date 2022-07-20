Харків’янин дві години тримав за руку загиблого від удару ракети 13-річного сина і читав молитви

Троє загиблих і двоє поранених сьогодні в Харкові, де росіяни близько 9 ранку обстріляли Київський район міста.

Один зі снарядів упав біля зупинки громадського транспорту, де були люди. Загинув 13-річний хлопчик і подружжя: 68 і 69 років. За життя поранених - літньої жінки і дитини - борються медики, йдеться в ТСН.19.30

Медики прооперували дівчинку, втім, її стан і досі вкрай тяжкий.

Поранені були саме біля зупинки громадського транспорту у той момент як поруч прилетів снаряд. Жінку та дитину вибуховою хвилею відкинуло на кілька метрів. «Двоє постраждалих, серед них дівчинка 15 років. Це осколкові поранення. Стан важкий. Зараз вони в лікарні. Надали допомогу родичам постраждалих, загиблих. Бригада весь час стояла працювала», каже директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

15-річна дівчина стояла на зупинці разом зі своїм на 2 роки молодшим братом, він не вижив. Від сильних поранень загинув ще до приїзду медиків. Поруч з тілом хлопчика години 2 просидів його батько. Він тримав сина вкритого білим простирадлом за руку, читав молитви, а поруч весь час сиділа працівниця поліції і тримала за руку батька.

«Сьогодні знову було обстріляно місто Харків. Снаряди, попередньо «Урагани», влучили на зупинку, де були люди. На місці працюють вибухотехніки, криміналісти, які фіксують черговий злочин. І сьогодні вже відкрите кримінальне провадження», - кажуть у поліції.

Внаслідок цього обстрілу була пошкоджена багатоповерхівка, торговельний центр та мечеть. У жителів кількох будинків повиносило вікна. Цей мікрорайон поруч із Салтівкою, яка постійно обстрілюється, але саме сюди за весь час війни прилітало лише кілька разів. Тому багато жителів цих багатоповерхівок і не виїжджали звідси. Втім, сьогоднішні обстріли їх добряче налякали.

Гатили з артилерії росіяни сьогодні і по області. Прильоти були у Золочівській, Чугуївський та Печенізький громадах. На жаль, один чоловік загинув, ще 7 перебувають у лікарні.

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