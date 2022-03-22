Харків'янин передавав окупантам відомості про техніку ЗСУ в місті та області

Чоловіка підозрюють у державній зраді.

Харківська обласна прокуратури повідомила про підозру у державній зраді місцевому адвокатові.

Про це повідомили в Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що адвокат надавав представникам Російської Федерації відомості про місцезнаходження та кількість військової техніки Збройних Сил України у місті Харків та в області. Усю інформацію підозрюваний повідомляв окупантам країни-агресорки через один з месенджерів.

Наразі фахівці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Як повідомлялося, у Рівному судили підозрюваного у державній зраді. Чоловік, за даними слідства, отримував завдання від російського правоохоронця та ще починаючи від минулого року передавав інформацію щодо розташування військових частин на Рівненщині, а вже під час повномаштабного вторгнення РФ до України здійснював огляд залізничних вокзалів на наявність української військової техніки.