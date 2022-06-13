Харків знову опинився в зоні досяжності ствольної артилерії супротивника - Арестович

Ворог захоплює населені пункти у "сірій зоні" і потроху просувається вперед. І така ситуація триватиме доти, доки в Україну не надійде достатня кількість зброї від західних партнерів, зазначив радник керівника ОП.

Через новий наступ росіян на півночі Харківської області Харків знову опинився в зоні досяжності ствольної артилерії супротивника.

Про це розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович у ефірі "Фейгін Live".

"Харківська область. Вони кинули резерви туди люто і почали трошки віджимати з півночі знову. І трохи рушили на сході теж. Пройшла панічна інформація, що знову взяли Старий Салтов. Але, як завжди, у нас не вміють уважно слухати, а якщо послухати Мотузяника – це речник Міністерства оборони, полковник, він сказав, що населений пункт за 15 кілометрів від Старого Салтова, тобто до Старого Салтова далеко. Погана втіха для харків'ян, бо по місту почала бити ствольна артилерія, б'є безперервно вже днів 5-6… До цього їх віджали, вони били "Ураганами" та "Смерчами" здалеку, з російської території, а зараз знову ствольна пішла", - повідомив речник голови ОП.

Арестович зазначив, що ворог захоплює населені пункти у "сірій зоні" і потроху просувається вперед. І така ситуація триватиме доти, доки в Україну не надійде достатня кількість зброї від західних партнерів.

"Тобто на Харківському напрямку у нас маленька зрада, у тому сенсі, що вони радісно просуваються, потихеньку. Повільно беруть населені пункти у "сірій зоні", які особливо ніхто не утримував, але все ж таки – пішли вперед. Це для того, щоб нам медом не здавалося південніше, в районі Ізюму. До Слов'янська і так далі – тягни-штовхай. Ця музика буде вічно, доки не прийде достатня кількість зброї", - підсумував він.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, коли Україні очікувати допомоги від США. Жданов уточнив, що зброя за лендлізом до України ще не надходила, надходження передбачаються від нового фінансового року – від 1 жовтня.

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