Харківщина обстрілюється одразу із трьох боків: людей накриває забороненими касетними боєприпасами

На передовій, кажуть українські військові, рашисти несуть втрати і нічого вдіяти не можуть, тож і виміщають усю свою нелюдську лють на цивільних. До того ж, розстрілюють мирних людей на Харківщині забороненими касетними боєприпасами, йдеться в ТСН.

«В цілому це дистанційна війна - це артилерія, це РСЗО, це літаки», - кажуть військові.

А ще ракети кожної доби, які запускають по Харківщині з «Бука» з Бєлгорода, переважно темною порою або під ранок. То така свідома тактика рашистів відвертого терору, твердять українські військові. «Окупанти несуть втрати. Вони просто нам нічого зробити не можуть, тому страждають мирні люди», - каже військовослужбовець ЗСУ Сергій.

Під ворожим ракетно-артилерійським вогнем нині майже вся північ, схід та південь Харківщини. Фактично, атакують рашисти з півкола. Останній тиждень чи не найбільше потерпає Чугуївський район.

Надвечір у Чугуєві ще був магазин солодощів, а вранці він перетворився на купу розтрощеного будівельного сміття, а ще одне пряме влучання було у сусідню багатоповерхівку і близько десятка балконів просто припинили існувати. У будинку минулося без загиблих та постраждалих. В сусідньому будинку людей врятував дах.

Під будинком, там де посікло дерева й паркан, військові відкопали у землі більші, абсолютно зрозумілого вигляду уламки - це осколки від 152-го артилерійського снаряду.

Рашиські снаряди цього ранку влучили не лише у багатоквартирні будинки, у сусідньому з Чугуєвом Есхарі вщент розтрощило приватні обійстя. Поміж руїни власного обійстя господар знайшов чимало доказів для майбутнього трибуналу над рашистами. Рожевий наповнювач у невеликих металевих трубках – гексоген, а сплюснута металева деталь - підривач боєприпасу. Що свідчить, що обстріляли Есхар росіяни реактивними “Ураганами” з касетним начинням.

Родині Абросимових, та й сусідам навколо, відверто пощастило. Під час атаки у місті ніхто з людей не постраждав. Там, де касети розірвалися над місцевою енергостанцією, загинув поліцейський. Ще двоє людей дістали поранень.

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