Харківщина: окупанти намагаються повернути втрачені позиції і підтягнули мотострілецький полк – військовий

Окупаційна армія Росії на Харківському напрямку намагається тиснути, щоб повернути втрачені території.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич.

Він, зокрема зазначив, що 92-га бригада перебуває на позиціях від першого дня спроби повторної окупації Харківщини.

"Протягом травня ситуація була стабілізована. Останні кілька днів Сили оборони вчиняли ударно-штурмові дії, щоб покращити стан та положення. Була повернута невелика частина територій, мова йде про район біля населеного пункту Глибоке. Зараз ворог намагається закріпитися та підтягує резерви, щоб втримати захоплені території. Тобто наразі питання стоїть так, що росіяни вже планують втримати ці території, а не захопити інші", - розповів Маляревич.

За словами військового, окупанти підтягнули у район Вовчанська мотострілецький полк.

"Це майже 4 батальйони, щоб поновити втрачені позиції. Наразі росіяни намагаються це робити, штурмуючи Вовчанськ. Зараз по всій ділянці фронту тривають безперервні бої 24/7. Росіяни намагаються тиснути, щоб повернути втрачені території", - резюмував Олесь Маляревич.

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