Харківщина під масованими обстрілами РФ: Синєгубов розповів деталі пекельної доби (фото)

Російські окупаційні війська зранку 24 січня обстріляли Куп'янськ Харківської області.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти влучили у житлові будинки цивільних людей. У результаті атаки російських загарбників сталися масштабні пожежі.

"Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - додав Синєгубов.

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Крім того, за 23 січня росіяни продовжували масовано обстрілювати прикордонні населені пункти у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Внаслідок артобстрілів окупантів у Вовчанську Чугуївського району пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти.

У селі Вовчанські Хутори окупанти ракетою розбомбили заклад освіти та будинок культури. У селі Гатище ворог пошкодив об'єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.

У Вовчанську російська війська поранили 52-річного чоловіка. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

У результаті обстрілів РФ сталися пожежі / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 22 січня пізно увечері армія РФ завдала ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по селищу Пісочин Харківського району. Зруйновано господарчу споруду.

А 21 січня РФ обстріляла молочно-консервний комбінат та приватні будинки на Харківщині. Було поранено 46-річного цивільного чоловік

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