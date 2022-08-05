Харківщина потерпає від ворожої "оборонної" зброї, яка перетворює окупантів на терористів

Харківщина і сам Харків під інтенсивними обстрілами, уночі там знову було чути вибухи.

Росіяни змінюють тактику замість "Іскандерів" гатять ракетами С-300, йдеться в ТСН.

Мешканцям Башкирівки на Харківщині окупанти влаштували потрійний обстріл – вдень, ввечері та вночі. Товстезні смереки вибуховою хвилею ламало, наче сірники. «Ми одразу вибігали на вулицю. Злякались, дики жах. Люди налякані, люди плачуть, люди хочуть поїхати,але немає куди», - кажуть мешканці.

На першому поверсі цього будинку – дитячий садок. «На щастя, дітей не було, а тепер я не знаю, до кого звертатися, щоб нам поремонтували хоча б на першому поверсі», - кажуть місцеві.

Війна навчила комунальників Харківщині діяти максимально швидко. Майстри вже відновлюють систему газопостачання. На вулиці спека, але людей лякає невідомість опалювального сезону. Тут вже думають про майбутню зиму, бо ремонтних бригад може не вистачити на відновлення багатоповерхівок в умовах інтенсивних обстрілів. «Батареї полопаються, зимовий період буде тяжкий, нащо топити, а нам куди, хоть здихай одразу», - бояться люди.

Навряд чи в дитячому садку був штаб військових, чи склад боєприпасів, але російські військові злочинці постійно вводять в бортові комп’ютери високоточних боєприпасів геолокації цілей, де не може бути військових. Але, натомість, можуть бути діти.

Харків та Харківська область, напевно, чемпіони по прильотах по навчальних закладах. На школу в Башкирівці росіяни не пошкодували оперативно-тактичної ракети, яка коштує дорожче, ніж шкільна будівля.

У сусідньому Чугуєві щоденні обстріли збільшують список загиблих містян. В руках у нашого військового один з доказів того, що ракетники РФ перетворились на звичайних терористів. «Це бойова частина комплексу С300, це вражаючий елемент», - показу боєць.

С300 - комплекс протиповітряної оборони, має бити по військових літаках. Та зараз росіяни масово застосовують його по наземних цілях у Харкові. «Це дуже важкі цілі для наших протиракетних засобів. В них дуже висока швидкість і дуже нестабільна траєкторія польоту», - каже військовослужбовець ЗСУ Олег.

Але С300 перестає бути високоточною зброєю, якщо ракету запускають по наземних цілях. По землі він б’є приблизно, аби кудись влучити. І, коли 150 кілограмів маленьких металевих кубиків розлітаються на всі боки у великому місті з майже надзвуковою швидкістю, вони несуть смертельну загрозу саме для цивільних.

Коротка відстань до Бєлгорода, звідки стріляють ракети, не дає можливості протиповітряній обороні ефективно спрацювати проти ворожих ракет. За логікою війни, кажуть військові, такі ракети, як С300, треба знищувати до пуску, на землі. Але пускові установки роблять залпи з території Росії, куди Україна пообіцяла не завдавати ударів.

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