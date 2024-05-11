Харківщина: Сили оборони вибивають росіян із "сірої зони"

На півночі Харківщини утворилася так звана "сіра зона".

За словами очільника Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, після відступу противника восени 2022 року, ЗС РФ не зупинилися ідеально по лінії кордону, пише "Еспресо".

"Станом на сьогодні ситуація стабілізувалась. Опівночі окупанти припинили свій так званий наступ. Сили оборони України почали їх вибивати з тої сірої зони, яку вчора вони практично зайняли. Йдеться про селища Стрілеча, Красне, Пильне, Борисівка Липецької громади. Наші хлопці, які боронять цю територію, доповідають із різних боків, що ситуація контрольована. Наразі вони продовжують вибивати окупантів з цієї сірої зони. Ці населені пункти перебувають безпосередньо біля лінії кордону. Щоб їх зайняти, росіяни великих зусиль не докладали. Вони зайшли й призначили територію нібито захопленою ними. Насправді - це сіра зона. Українські військові розберуться з ворожими силами, які туди зайшли", - заявив він.

Тимочко зауважив, що перед окупантами стояла задача — відтягнути українські резерви й ресурси, проте насправді вони намагалися покращити своє становище.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 10 травня розповіли, що наступ противника на Харківщині має стратегічну мету. Зокрема, він спрямований на підтягнення ЗСУ до цієї ділянки для того, аби у ворога зʼявилася можливість просування на інших напрямках.

У партизанському русі "Атеш" повідомили, що російські військові відмовляються від наступу в Харківській області, адже знають про якісні укріплення на кордоні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ НАСТУП РОСІЇ НА ХАРКІВ: ПРАВДА ЧИ ФЕЙК? Що відбувається насправді?

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