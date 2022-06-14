Харківщина вкотре під вогнем: окупанти обстріляли житлові будинки та поранили літніх людей

Харківщина вкотре під вогнем: окупанти обстріляли житлові будинки та поранили літніх людей

Окупанти б’ють по Харкову і області бомбами та ракетами більшої потужності.

У Харківській області вкотре обстріляли Чугуївський район, а саме село Малинівку.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 14 червня 2022 року близько 11 години військові країни-агресорки обстріляли смт Малинівка Чугуївського району", - повідомило джерело.

Внаслідок обстрілу отримали поранення 36-річний і 72-річний чоловіки та 83-річна жінка. Також пошкоджено низку житлових будинків.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, окупанти б’ють по Харкову бомбами та ракетами більшої потужності. Терехов описав ситуацію в місті.

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