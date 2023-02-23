Харківська область - під ударом росіян: у регіоні оголошена повітряна тривога

У східних та частково центральних регіонах оголошена повітряна тривога.

У четвер, 23 лютого, росіяни завдали удару попередньо із РСЗВ по Харківській області. Під атаку потрапило місто Люботин.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

"Ворог здійснив обстріли міста Люботин. Попередньо, для чергового злочину окупанти використали "Торнадо-С". Є пошкодження однієї з будівель. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він.

Станом на 15:40 у Харкові спокійно - прильотів не було.

"Ворожих ударів по місту Харкову, на даний момент, не було. Харківська область знаходиться під ударом ворога.

Не ігноруйте тривогу та не покидайте укриття!", - додав Мельник.

Зауважимо, станом на 16:05 у східних та частково центральних регіонах оголошена повітряна тривога. Зокрема, у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Пройдіть до укриттів і перебувайте до закінчення тривоги.

Нагадаємо, у центрі Маріуполя 23 лютого прогримів вибух, після чого зникли зв’язок та Інтернет.

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