Харківська область - під вогнем ворога: виникли пожежі, загинув цивільний

За минулу добу російські окупаційні війська обстріляли Харківську область, внаслідок чого загинув цивільний чоловік.

Про повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, окупанти провели безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де українські захисники відбили 6 разів атак противника.

Під обстрілом противника були:

на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, місто Куп’янськ.

артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, місто Куп’янськ. також ворог завдав авіаудари по Петропавлівці Куп’янського району. Неодноразово завдава артилерійських ударів по Куп’янськ-Вузловому.

Неодноразово завдава артилерійських ударів по Куп’янськ-Вузловому. о 12:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району , де пошкоджено житловий будинок та будівлю дитячого садка.

, де пошкоджено житловий будинок та будівлю дитячого садка. о 13:00 ворог завдав ударів по с. Вовчанські Хутори Чугуївського району . Пошкоджено приватний будинок.

. Пошкоджено приватний будинок. у с. Ізюмське Ізюмського району внаслідок артобстрілу, який відбувся з 13:00 до 16:30, загинув цивільний чоловік 1975 року народження.

внаслідок артобстрілу, який відбувся з 13:00 до 16:30, загинув цивільний чоловік 1975 року народження. о 15:00 окупанти завдали ударів по смт. Ківшарівка Куп’янського району . Без постраждалих.

. Без постраждалих. о 21:25 ворог обстріляв м. Куп’янськ, горів гараж та автомобіль.

Синєгубов додав, що станом на 09.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 220 дітей. Робота триває.

Нагадаємо, російські військові відновили штурми на Лиманському напрямку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти закладають вибухівку в об'єкти на лівому березі! Що це означає і для чого їм ще залізниця?!

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