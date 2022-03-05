Харківська область тримає оборону: в ОДА повідомляють утримання позицій ЗСУ

На деяких напрямках військові ЗСУ перейшли у контрнаступ.

Харківська область, яка потерпає від атак росіської армії, тримає оборону: українські військові утримують свої позиції по усіх напрямках.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зокрема, йдеться про позиції вздовж державного кордону з країною-агресоркою Російською Федерацією. На деяких напрямках військові ЗСУ перейшли у контрнаступ і там також утримують свої позиції.

"Є поодинокі спроби наступів російських військ на наші оборонні сили. Однак ми всі їх відбиваємо, а ворожу техніку ліквідовуємо", - зауважив Синєгубов.

Голова ОДА також повідомив, що у ніч проти 5 березня ворог застосовував артилерію, крилаті ракети для знищення нашої критичної інфраструктури та житлових масивів. а нами!