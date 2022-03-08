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Харківська область у вогні: ворог впродовж доби проводив обстріли та повітряні бомбардування (фото)

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Харківська область у вогні: ворог впродовж доби проводив обстріли та повітряні бомбардування (фото)

ДСНС

В результаті сталось безліч руйнацій і пожеж. 

За добу з 7 по 8 березня ворог з новою силою, проводив обстріли та повітряні бомбардування, житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.  

Про це повідомляє пресслужба ДСНС 8 березня. 

"Так, о 15:30 надійшло повідомлення про пожежу в житловій 9-поверхівці на вул. Краснодарській. Горіли 27 квартир з 1-го по 9-й поверхи. Площа пожежі склала понад 1500 кв.м. На місці події працювало 5 од. пожежно-рятувальної служби та 25 рятувальників. О 19:55 пожежа була ліквідована", - розповіли рятувальники. 

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Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

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"Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 чоловік особового складу ДСНС. Вогнеборці на пожежах та під завалами виявили тіла 4 загиблих", - повідомили у відомстві. 

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