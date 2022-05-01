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Харківські працівники соціального центру під обстрілами вивозили дітей без батьків на безпечнішу територію

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Харківські працівники соціального центру під обстрілами вивозили дітей без батьків на безпечнішу територію

Із Харкова на Буковину вдалося переправити понад пів сотні дітей, позбавлених батьківського піклування.

Новою домівкою для них стала колишня туристична база, йдеться в ТСН.

«Це Давидушка, я зараз з ним їду в потязі. Їду куди? Незрозуміло. Але дуже хочу врятувати життя цим безвинним малюсіньким діточкам», - йдеться на відео записаному директоркою харківського центру соціальної підтримки, після кількох днів пекла.

Разом з вихователями жінка вивозила 50 юних підопічних з-під обстрілів на захід країни. «Ми тільки проїхали дорогою і лише 10-15 хвилин і за нами вибух», - пригадуює вихователька Наталія.

Діти, що лишились без батьківського піклування, з перших днів війни опинилися у найгарячіший точці Харкова. Район, де стояв їхній реабілітаційний центр, росіяни обстрілювали цілодобово. "Стихали вони на 2-3 години і потім знову. Була дуже страшна ніч -  неподалік нашого центру прилетіла ракета і у нас так вікна почали труситись", -  додають вихователі.

«Ми були в найгарячішій точці, це було дуже тяжко. Кожного разу, це було 8-12 раз за добу зносити туди дітей», - розповідає директорка Алла Трохименко.

Не чекаючи організованої евакуації, вихователі самі почали вивозити дітей. Їхали в нікуди, вже у потязі домовились про прихисток у прикарпатському монастирі. Там діти з вихователями прожили місяць. І - знову переїзд, вже у більш пристосоване приміщення - в санаторій на Буковину. «Ця війна показала, що Україна – велика країна, великі люди, ми – схід, нас прийняв захід, нам дуже допомагали, нам давали усе», - додає вихователька Наталія.

Тут не чутно вибухів - гори, сонце, теплі кімнати та багато іграшок. Якщо раніше діти малювали війну, нині на папері тільки яскраві фарби. Але 15-річна Аліна досі здригається від гучних звуків, та нарешті почувається у безпеці. «Я не чую вибухів – це найголовніше. Тут гори, тут дуже гарно, я ніколи не думала, що буду жити в такому гарному місці», - каже дівчинка.

«Це було реально страшно. Добре, що ми залишились тут, мені тут спокійніше», - каже ще одна підопічна центру Віолетта.

Із Харкова на Буковину привезли понад 50 дітей-сирот

Із Харкова на Буковину привезли понад 50 дітей-сирот

Вони потроху облаштовують нове помешкання та мріють, що будуть робити після війни. Віолетта не випускає з рук пензля. «Я дуже мрію вступити на візажиста. Намагаємось якось не думати про війну, намагаємось жити як ми жили раніше», - каже дівчинка.

І хоч тут їм затишно, головна мрія - повернутись додому, але коли це станеться, не загадують.

 З початку війни лише на Буковину з Донеччини, Київщини, Миколаївщини та Харківщини евакуювали п’ять сотень дітей-сиріт та тих, хто лишився без батьківського піклування.

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