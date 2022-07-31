Харківських комунальників, які під обстрілами продовжують прибирати місто і садили квіти, нагородили

Відзнаки отримала сотня працівників, вони у перший день війни вийшли на роботу і досі роблять свою справу, йдеться в ТСН.

Місто ще прокидається, а Юрій з Віктором вже на робочому місці. План на сьогодні – прибирання на Салтівці, тій самій, яку з початку війни найбільше обстрілювали рашисти. «Намагаємося раніше, тому що, як кажуть, поки гармати остигають», каже водій КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Віктор Сіденко.

Працюють швидко, бо район і досі дістає артилерія ворога. Віктор їде на самосвалі слідом за навантажувачем: попереду можуть бути міни. «Я кажу Юрі, що опускай ківш і щоб по траві - раптом якщо десь щось, там ці зелені міни, хоча б ківш захистить - він потужніший, а потім уже я їду», - додає Віктор.

Також читайте Деокупація Криму буде ефективнішою: в Україні відповіли РФ на звинувачення у вчиненні вибуху в Севастополі

Завдання на сьогодні - вивезти великогабаритне побутове сміття. Ковшем загрібають залишки вікон та меблів, та гілки дерев, які всіюють тротуари після прильотів. Руїни будинків комунальники не чіпають, під завалами можуть лежати нерозірвані снаряди, тож спочатку місце мають обстежити рятувальники. Втім і без цього на безлюдній понівеченій Салтівці роботи вистачає. «Почали люди повертатися, або з холодильників, із квартир почали виносити все, що у них зіпсувалося, розбирати завали. Тому сміття збільшилося в рази», - кажуть комунальники.

У перший день війни під звуки вибухів вони прийшли на роботу, виїхати з міста навіть думки не було. Працювали і в найгарячіші дні, під обстрілами доводилося тікати та ховатися в укриття, а згодом знов виходити на прибирання. «Саме був обстріл на Валентинівській. І не доїхав трошки. На очах побачив вибухи. Зупинився, повернувся, перечекали та поїхали далі. На роботі краще, ніж вдома сидіти. Хоч трохи якось відволікаєшся», - каже Юрій.

Поки росіяни намагалися зрівняти з землею Харків, комунальники його відновлювали, як могли: лагодили електродроти, ремонтували дороги, прибирали сміття. А кадри, які навесні облетіли всю Україну, на них після рашистських обстрілів виходили висаджувати квіти. І містяни розуміли, що місто буде жити. За героїзм та відданість Міністерство оборони України нагородило відзнаками працівників десяти комунальних підприємств.

Висаджують квіти під обстрілами: харківські комунальники ні на день за час війни не припинили роботу

Винуватці події виглядають зніяковілими. Кажуть, що працювали не за нагороду, але не приховують, що їм приємно. «Люди почали увагу на нас звертати після війни. До війни вони нас просто не помічали. А після війни вже видно, що й дякують», - каже Юрій.

Нині комунальники чекають аби ЗСУ відбили рашистів подалі від Харкова, аби почати прибирання кільцевої дороги на Салтівці. Ця частина міста найближча до російського кордону і саме вона прийняла перші удари ворога.

Читайте також:

Все більше бійців стають пілотами дронів, хоча на них ворог оголошує полювання

"Уламки Росії" представили у Дніпрі: на виставці висміюють техніку, яку росіяни вихваляють

Маленький фонд із США вже зібрав для України допомоги на 35 мільйонів доларів і орендував літаки, щоб її доправити