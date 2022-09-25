Харківського сценарію не вийде: воїни на Миколаївщині з втратами відвойовують вже знищені села

На півдні українські військові поступово, але рухаються вперед, та наступ потребує більше часу і сил.

ТСН показує одну з таких ділянок фронту, де бійці пішли вперед за річку, в села, які вже побиті настільки, що іноді заледве знайдеш, де повісити прапор, де не біжать назустріч щасливі звільнені люди, бо і жителів в селах не лишилось, де поранених потрібно евакуйовувати через річку, де немає куди заховатися, натомість добре видно, коли ворог тікає.

На Миколаївщині є суцільні поля, де все видно на багато кілометрів вперед - менш вдалого місця для війни годі і придумати. Та тут їздить українська броня поміж заліза, яке стирчить із землі. Та ще кілька тижнів тому цю територію важкими зусиллями бійці відвойовували у окупанта. «Я розумію, що хочеться, щоб війна закінчилася завтра чи сьогодні, але легкої прогулянки не буде», - кажуть тут бійці.

Разом із українською землею у 4 населених пунктах до українців перейшли і російські трофеї, які тепер будуть летіти їм назад. Та бійцям доводиться все ще мати справу із ворожою артилерією і авіацією.

Часто бувають тут і поранення, їх доводиться евакуйовувати на бойових машинах «Дякуючи тому, що в нас є машини, які вміють плавати, це нам дуже допомагає дуже часто», - переконує місцевий лікар.

Від місця обстрілу і до лікарні –40 хвилин. «Немає такого стану, що все стабільно погано, або стабільно добре, може бути таке, що можемо два дні курити бамбук, а потім два дня не опускати руки, немає тенденції до будь-якої стабільності», - кажуть медики.

Медик Роман розказує - стабільні та звичні тут лише поранення бійців – осколки і контузії.

У боргу українські воїни не залишаються, дають бій. Все це можна побачити завдяки аеророзвідці, вона фіксує кожен крок ворога. «Він панічно тікає, а ти думаєш, да, я за тобою веду спостереження постійно, де б ти не ховався, я тебе знайду», - сміються бійці.

Зараз бійці ведуть бій за наступне село, де аеророзвідники бачать синьо-жовті кольори посеред руїн. «Дуже важливо, аби той прапор там висів, наші хлопці за те село боролися, багато наших побратимів полягло», - кажуть військові.

Читайте також:

На Сумщині місцеві лише встигають відновлювати зруйновані будівлі, як рашисти обстрілюють їх знову

Захід не повинен слухати бряцання зброєю Путіна, а має підтримувати Україну — Трасс

Замість російського: Німеччина домовилась про постачання газу з ОАЕ