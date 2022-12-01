Харківську Північну Салтівку почали відновлювати, до деяких будинків вперше за багато місяців повернули воду

У Харкові почали відбудовувати Північну Салтівку - район, який найбільше постраждав від рашистських обстрілів. Одночасно будівельники працюють у понад пів сотні понівечених будинків. Водночас комунальники відновлюють водопостачання в багатоповерхівках, бо ж до своїх осель щодня повертаються люди.

Від ранку на об’єктах вже кипить робота. В один з будинків рашисти поцілили тричі, в квартирі на сьомому поверсі встояла лише одна стіна, восьмого та дев’ятого поверху взагалі немає. Без даху і жителі сусіднього під’їзду, від прямого влучання обвалилась стеля. У цьому будинку нині залишилася одна мешканка. Гуркіт будівельних робіт, каже, щодня піднімає настрій. Жінка чекає, аби швидше змогли полагодити дах, бо під час дощів квартиру затоплює. “Коли йде дощ і за 2-3 години протікає все це. Холодно. Вогкість, волога. З носа біжить. Холодно. Температура - що на вулиці, що у квартирі”, - розповідає пані Тетяна, яка пережила бомбардування свого будинку.

Вона усе пам’ятає до дрібниць. “Прилетів літак і скинув дві ракети на наш будинок. Одна потрапила на дах, одна потрапила на лавку біля під'їзду. А дві ракети полетіли в 16-поверховий будинок навпроти, і він спалахнув. Це було 5 березня о 15:20. А потім о 6 годині розпочалася комендантська година та обстріл”, - розповідає вона.

Будівельники запевняють, що намагаються максимально швидко завершити роботи в будинку. Повністю відновити стіни і дах обіцяють за місяць. “Важкувато, але ми це зробимо. Відбудуємо, звісно. Роблю все, що треба, те й роблю. Воно потрібно людям, які чекають”, - кажуть працівники.

Водночас у потрощених багатоповерхівках, де вже оселилися люди, до роботи узялися комунальники - зварюють та міняють труби. “Давали там, де з’являються люди. Люди почали приїжджати, і в момент, коли включали воду, виявлялися замерзлі ділянки. Там десь у під’їзді на поверхах, десь у підвалі, десь були пошкоджені вибуховою хвилею”, - підсумовують вони.

У найближчі місяці на Салтівці планують відбудувати 67 пошкоджених будинків, які потребують найменших витрат. Тим часом, за висновками експертів, чотири сотні будинків підлягають знесенню, після перемоги замість них планують звести нові хмарочоси.

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