Harpoon від Данії та ракетні системи від Чехії: 20 країн оголосили про нову військову допомогу Україні

Harpoon від Данії та ракетні системи від Чехії: 20 країн оголосили про нову військову допомогу Україні

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак поділився, що Данія збирається передати Україні протикорабельні ракети Гарпун (Harpoon).

Також українські захисники отримають пускові установки до ПКР.

Про це голова ОП написав у своєму Telegram-каналі. Він додав, що додаткове озброєння держава отримає і від низки інших країн.

"Нам це справді потрібно для вирішення задач по захисту та звільненню наших територій", – прокоментував Єрмак.

Тим часом, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що 20 країн оголосили про нові пакети допомоги в галузі безпеки для України. Про це очільник Пентагону заявив після другого засідання "групи країн Рамштайн", яке відбулося 23 травня, пише CNN.

Так, Чехія передала Україні бойові гелікоптери, танки та ракетні системи для боротьби з російським вторгненням.

Зі свого боку, міністр оборони Олексій Резніков відреагував на це у своєму Twitter.

"Зустріч у форматі #Ramstein минула успішно", – прокоментував він.

The meeting held in #Ramstein format was successful. pic.twitter.com/l2Vu7TPaRi — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 23, 2022

Нагадаємо, Ганна Маляр попередила про загрозу з Білорусі та Придністров'я. Росія "на всіх фронтах" готується для можливих ударів і провокацій.

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