Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Хай беруть курс на "звільнення Атлантиди": у Зеленського висміяли заяви РФ про панування у Світовому океані

Дата публікації
Перегляди
3225
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Хай беруть курс на "звільнення Атлантиди": у Зеленського висміяли заяви РФ про панування у Світовому океані

Фото: Getty Images

В Офісі президента України висміяли заяви Росії про панування у Світовому океані.

Там пригадали, що Росія - це та країна, яка у війні з Україною втратила 15 кораблів та боїться проводити святкування Чорноморського флоту в окупованому Криму. 

Про це у соціальних мережах написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

"Країна, яка боїться провести парад у Чорному морі, оголошує курс на панування у Світовому океані? Від 24 лютого втратила в Україні 15 кораблів, включно з монструозним крейсером "Москва". При тому, що фактично в Україні не має флоту. Може, краще відразу брати курс на "звільнення Атлантиди"?", - написав Подоляк. 

Нагадаємо, Російська Федерація щодня відправляє Україні "знаки" - заяви свого очільника та нижчого керівництва, а також ракетні обстріли української території.

Читайте також:

Ракета вбила відомого аграрного бізнесмена Олексія Вадатурського та його дружину

Ракета вбила відомого аграрного бізнесмена Олексія Вадатурського та його дружину
Наступна публікація