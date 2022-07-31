"Хай беруть курс на "звільнення Атлантиди": у Зеленського висміяли заяви РФ про панування у Світовому океані

В Офісі президента України висміяли заяви Росії про панування у Світовому океані.

Там пригадали, що Росія - це та країна, яка у війні з Україною втратила 15 кораблів та боїться проводити святкування Чорноморського флоту в окупованому Криму.

Про це у соціальних мережах написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Країна, яка боїться провести парад у Чорному морі, оголошує курс на панування у Світовому океані? Від 24 лютого втратила в Україні 15 кораблів, включно з монструозним крейсером "Москва". При тому, що фактично в Україні не має флоту. Може, краще відразу брати курс на "звільнення Атлантиди"?", - написав Подоляк.

Країна, яка боїться провести парад у Чорному морі, оголошує курс на панування у Світовому океані? З 24 лютого втратила в 15 кораблів, включно з монструозним крейсером «Москва». При тому, що фактично не має флоту. Може, краще відразу брати курс на «звільнення Атлантиди»? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 31, 2022

Нагадаємо, Російська Федерація щодня відправляє Україні "знаки" - заяви свого очільника та нижчого керівництва, а також ракетні обстріли української території.

Читайте також: