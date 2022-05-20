Хай би в себе в Росії й підривали те, що в них залишилося від будинків культури - Зеленський про ракетний удар по Лозовій

Володимир Зеленський прокоментував цинічні ракетні удари, завдані протягом 20 травня Російською Федерацією, по областях України.

Російські військові вдарили по Харківській (м.Лозова), Одеській, Полтавській, Житомирській областях. Зеленський, коментуючи ворожі ракетні удари, зі сарказмом заявив, що "хай би в себе в Росії й підривали те, що в них залишилося від будинків культури, якщо їм так хочеться".

Про це очільник держави сказав у традиційному відеозверненні у п'ятницю, 20 травня.

"Погляньте, будь ласка, як минув сьогоднішній день. Ракетний удар російської армії по Харківщині. У місті Лозова окупанти знищили будинок культури. Звичайно, Росія зробила вже все можливе, щоб на її території не залишилося жодного місця для культури. Але до чого тут наша Харківщина? Хай би в себе в Росії й підривали те, що в них залишилося від будинків культури, якщо їм так хочеться. Окупанти вдарили також по Одеській області, по Полтавщині, по Житомирщині", - зазначив президент України.

Також Зеленський повідомив про ситуацію на Донбасі. За його словами, російські військові продовжують спроби наступу у Східній операційній зоні.

"Вони знищили в попіл Рубіжне, Волноваху, як Маріуполь. Намагаються зробити те саме із Сєвєродонецьком та багатьма іншими містами. Вони роблять усе, щоб витравити будь-яке нормальне життя на Херсонщині, у тих районах Запорізької області, куди вони зайшли", - сказав глава держави.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 травня, окупанти випустили три ракети по Лозовій Харківської області. Дві ракети українським силам вдалося збити, одна влучила в Будинок культури. Внаслідок удару постраждали 8 осіб, серед них - дівчинка 11 років.

Пізніше на ворожий обстріл відреагував український президент Володимир Зеленський та показав відео моменту "прильоту" російської ракети в Лозовій.

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